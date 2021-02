Ako vláda okráda strednú vrstvu a kŕmi zahraničných milionárov

Igor Matovič šiel do politiky pravdepodobne s čistými úmyslami. A možno som naivný, ale myslím si, že napriek jeho neschopnosti vládnuť a zvládať svoje ego to stále myslí so Slovenskom dobre.

Ako sa ale hovorí, cesta do pekla je dláždená samými dobrými úmyslami. S úmyslom chrániť národ pred hnusobou sa rozhodol zlikvidovať malých a stredných podnikateľov a rodinné firmy na Slovensku a naopak nakŕmiť nadnárodné supermarkety.

Keď prišlo nariadenie, že sa musia zavrieť všetky podniky až na potraviny a pár výnimiek, tak už vtedy mi to hlava nebrala. Asi nikto si neužíva nákupy počas pandémie, pre mňa sa stali nutné zlo. Reťazce sa blahosklonne rozhodli ohradiť páskou „nepotravinový“ tovar ako pekné gesto, že keď musia byť zatvorené malé špecializované obchodíky, tak oni túto situáciu nebudú zneužívať.

Aká je realita? Stačí si v napríklad v Lidli alebo aj inom reťazci zobrať tovar spoza pásky a predavačka vám ho s radosťou nablokuje. Bez pripomienok. Že dostane TESCO za nepovolený predaj 20.000 EUR pokutu? Pri počte 55 hypermarketov a 75 supermarketov to činí na každú pobočku závratných 152 EUR.

A čo slovenskí podnikatelia? Musia sa na to pozerať a krachovať. Kým my zákazníci mastíme zahraničným miliardárom kapsy, slovenské rodiny s deťmi tento nezmysel privádza do chudoby.

Minister Krajči raz povedal, že Boh má so Slovenskom veľké plány. Hovorí sa, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Človek v tom nevdojak hľadá istú paralelu.

Prečo by aj malé prevádzky nemohli mať otvorené za predpokladu dodržania podmienok? Prečo nemôžu byť otvorené napríklad aj reštaurácie? Stačí jasne zadefinovať podmienky a tvrdo pokutovať ich nedodržiavanie.

My však aj máme lockdown, aj nemáme lockdown. Aj máme obmedzenia, aj ich skoro všetci tak nejako nedodržiavame. Visíme v nejakom vzduchoprázdne. A čo bude po Covide? Zničené podniky, chudobné slovenské rodiny a ešte väčšia závislosť na zahraničnom kapitále a cudzích zamestnávateľoch.

Je mi z toho smutno.